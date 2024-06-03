نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟.. استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بشأن تشكيل الدكتور مصطفى مدبولي، حكومة جديدة، وجاء كما يلي:

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

نص بيان الرئاسة بشأن استقالة الحكومة.. وتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي، بشكل تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس السيسي، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.