مدبولى يشكر الرئيس السيسي ويعاهده على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 02:29 مساءً - صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته فى تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من فخامة الرئيس فى عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع اعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.