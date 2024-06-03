نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي للعام الدراسي 2024/2025.

الشروط الأساسية للقبول

1. شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:

- يجب أن يحصل الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس عام التقدم.

- أن يكون الطالب من نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة.

2. التنسيق والقبول:

- يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- لا تزيد أعداد المقبولين بالفصل الواحد عن 25 إلى 30 طالبًا وطالبة.

التفرغ للدراسة

- تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة، مصدق عليه من ولي الأمر.

- القبول يتم بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

الشروط الأخرى

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

الاختبارات المطلوبة للقبول

1. اختبارات أولية:

- الإملاء في اللغة العربية.

- امتحان تحريري وشفهي في اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- يجب أن لا تقل درجة المقبولين عن 70% في كل مادة.

2. كشف الهيئة:

- الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي.

- قوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل.

- مهارات التواصل والمعلومات العامة.

- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على العمل.

- المظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

الكشف الطبي

- يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (نظر، وباطني، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة).

- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

وأكدت الدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، أنه لا يتم قبول الطلاب إلا بعد تقديم الأوراق الأصلية خلال الموعد المحدد، مع عدم وجود استثناءات في القبول على مستوى الجمهورية.