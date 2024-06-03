مجلس النواب يوافق نهائيا على موازنات ”الإنتاج الحربى” و59 هيئة اقتصادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 03:31 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، الإثنين، نهائيا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، للسنة المالية 2024/ 2025، كما وافق على مواد التأشيرات العامة الملحقة بها.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

جدير بالذكر أن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كشف أن حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات العامة الاقتصادية تبلغ 333 مليار جنيه خلال خطة العام المالى 24/2025، وأوضح التقرير أن الاستثمارات العام من المستهدف تبلغ تريليون جنيه، وأن هذا العام تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليارا، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليارا والاستثمارات المركزية 111 مليارا.