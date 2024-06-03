رئيس الوزراء: أشكر كل زملائى على ما بذلوه من جهود مضنية فى ظل ظروف صعبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 03:32 مساءً - صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من الرئيس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهده ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.