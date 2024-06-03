نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- أول تعليق من مدبولي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد ثقته به وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024.

وأعرب مدبولي عن التزامه ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، مؤكدًا على العمل على تنفيذ التكليفات المحددة من الرئيس في عدة مجالات فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

استقالة حكومة مدبولي

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم باستقالة الحكومة للرئيس السيسي.

وبهذه المناسبة، شكر مدبولي جميع الوزراء والمحافظين ونوابهم وأعضاء الحكومة على جهودهم الكبيرة في ظل الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة التي واجهتها الحكومة السابقة.

تشكيل الحكومة الجديدة 2024

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الإثنين 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الكفاءات والخبرات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة.

وأكد الرئيس أن الهدف من تشكيل الحكومة الجديدة هو تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.