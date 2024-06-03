نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة يحدد مقار اعتذارات المعلمين عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأنه تم تحديد عدد من مقار اعتذار المعلمين عن أداء مراقبة امتحانات الثانوية العامة بداية من اليوم الاثنين الموافق ٣ يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٤.

وجاءت مقارات الاعتذارات كالتالي:

١/ إدارة جنوب الجيزة التعليمية مقر الاعتذار مدرسة الشهيد احمد محمد سيد إبراهيم وتشمل إدارات جنوب والدقي والعمرانية والهرم كرداسة والشيخ زايد وأكتوبر الواحات وحدائق أكتوبر.

٢/ إدارة شمال الجيزة التعليمية مقر الاعتذار مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية وتشمل إدارات منشأة القناطر أوسيم وبولاق الدكرور والوراق العجوزة وشمال.

٣/إدارة أبو النمرس ومقر الاعتذار مدرسة بنك ابو ظبي الاعدادية بنين وتشمل إدارات ابو النمرس الحوامدية البدرشين والصف والعياط اطفيح.

وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا مع تقديم الأوراق الدالة على الاعتذار.