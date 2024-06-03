رئيس البرلمان: أتمنى التوفيق لمدبولي في تشكيل الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 04:29 مساءً - القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة كلمة "بشأن "تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

نص الكلمة:

تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وامكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى، متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.