«وول ستريت جورنال»: يحيى السنوار ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 06:32 مساءً - أكدت مصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار، ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب.

وزعمت أن السنوار يعتقد أن الحرب تجر إسرائيل إلى مستنقع يحولها إلى دولة منبوذة دوليا وينعش القضية الفلسطينية.

وذكرت أن «القادة السياسيون لحماس في الخارج حريصون على إنهاء الحرب بشرط ضمان التوصل إلى اتفاق يبقي الحركة في الحكم».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله الاثنين إن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، التي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن لدى حركة حماس، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة.

وبحسب موقع الحرة، تشير الاقتباسات المسربة من اجتماع برلماني مغلق، والتي لم يؤكدها المسؤولون على الفور، إلى أن إسرائيل ترى إمكانية الدخول في هدنة أولية في غزة رغم أنها استبعدت إنهاء الحرب، كما طالبت حماس.

والسبت، قال نتانياهو إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يمكن أن يتم إلا بعد القضاء على القدرات العسكرية والقيادية لحركة حماس.

وجاءت التصريحات في بيان نشر على الإنترنت بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل اقترحت اتفاقا من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق حماس سراح الرهائن.

وقال نتانياهو إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على القيادة وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل ستبقى مصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقق هذه الشروط غير مطروحة".