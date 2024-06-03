احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 06:32 مساءً - عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مؤسسة حياة كريمة تطلق قافلة طبية بمنطقة الجلبانة بمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية».

وخلال التقرير قال مينا مكرم مراسل «إكسترا نيوز»، إن مؤسسة حياة كريمة تطلق قافلة طبية بمنطقة الجلبانة، موضحا أنها خطوة تنظيمية وجديدة لمؤسسة حياة كريمة، التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأضاف «مكرم»، أن قرية الجلبانة ضمن الإطار الجغرافي لمحافظة الإسماعيلية، موضحا أن هذا القرية لها أهمية خاصة وضرورة ملحة لقدوم مؤسسة حياة كريمة لتقديم هذه الخدمة التي تشمل قافلة طبية شاملة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة قناة السويس لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية.

وأشار إلى أن قافلة حياة كريمة تقدم الخدمات الطبية للمواطنين والمزارعين، بالإضافة إلى تقديم ندوات توعوية وتعريفية بهدف زيادة الوعي عن طرق الزراعة ومكافحة الحشرات للحصول على أفضل محصول، بالإضافة إلى وحدة بيطرية لمساعدة المزراعين للكشف على الحيوانات وتقديم الخدمات الطبية لهم للحصول على أفضل منتجات حيوانية.