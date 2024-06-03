عضو "الفتوى الإلكترونية" لـ قناة الناس: هذا وقت استجابة الدعاء يوم عرفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 06:32 مساءً - أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "أفضل الأعمال التى يجب أن نفعلها يوم عرفة؟".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن خير الدعاء، دعاء يوم عرفة، وخير ما قولت أنا والنبيون من قبلى (لا إله إلا الله له الحمد وهو على كل شئ قدير)

وأضافت: "يوم عرفة سيدنا النبي علمنا إن الصيام يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، وعلينا أن نقوم بالدعاء طوال اليوم، والله فتح فيه أبواب السماء وهذا من وقت استجابة الدعاء، فلا بد أن ندعى الله يوم عرفة حتى شروق يوم النحر"