نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة الجديدة ومسابقة المعلمين.. أبرز الملفات الشائكة بوزارة التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة للوزارات، من ذو القدرات والخبرات والكفاءات المتميزة، يرصد "دوت الخليج" خلال تلك التقرير الملفات الشائكة بوزارة التربية والتعليم المنتظرة الوزير الجديد:

1- نظام الثانوية العامة الجديدة

تستعد الدولة المصرية لتعديلات شاملة في نظام الثانوية العامة، لتطويرها، ويستهدف التطوير الاستفادة من مناهج" النيل المصرية" ذات الطبيعة العالمية

ويأتي مقترح تطوير نظام الثانوية العامة الجديدة، في إطار استكمال مسيرة التطوير لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية، كما أنه يأتي تفعيلًا لتوصيات المرحلة الأولي من الحوار الوطني.

و يستهدف الاستفادة من مناهج "النيل المصرية" ذات الطبيعة العالمية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، كما يتمتع النظام الجديد، بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة

إتاحة مناهج مواكبة للعصر، تتضمن استعراضًا للعديد من القضايا المتعددة منها ما يتعلق بموضوعات التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي، وغير ذلك من الموضوعات التي تواكب متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطورات من حولنا.

كما تتضمن المسارات مواد اجبارية عامة، ومواد اجبارية لا تضاف إلى المجموع، ومواد أساسية يختارها الطالب حسب توجهه في الدراسة الجامعية، ومواد اختيارية حسب رغبة الطالب، والكليات التي سيؤهل إليها كل مسار.

2-امتحانات الثانوية العامة

تعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يوم الاثنين المقبل ١٠ يونيو في جميع أنحاء الجمهورية

3- استكمال مسابقة المعلمين

قررت الدولة المصرية تعين ٣٠ الف معلم سنويا من خلال مسابقة يعقدها التنظيم والإدارة بعد إجراء اختبارات المعلمين واجتيازهم التدريبات اللازمه المؤهله للتعيين، وتقوم الوزارة باختيار التخصصات المطلوبة سنويًا لسد عجز المعلمين.



4- نظام التعليم الجديد 0.2

وهو نظام بدء من رياض الأطفال وصولا للصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، ويعتمد على تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية، لتعتمد على الفهم والتحليل والغاء فكرة الحفظ والتلقين، كما تتيح دراسة اللغة الأجنبية الثانية بداية من الصف الأول الإعدادي.

