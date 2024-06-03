خالد فؤاد: حكومة مدبولي لها دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 07:29 مساءً - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قامت بدور كبير في بناء الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للحكومة التي انتصرت في معركة الدولار، وبناء الجمهورية الجديد التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل حروب وأزمات.
وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطى خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة اهتمت بالصحة والتعليم، وخفض الأسعار والعمل على تطوين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى الحكومة قامت بمحاربة الفساد.
وتابع أن الحكومة عملت على تحسين الحالة المعيشية للمواطن المصري، مؤكدا أن البنية التحتية في حالة غير مسبوقة تسهم في تحسين الفترة المقبلة.
ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.
وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.