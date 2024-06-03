خالد فؤاد: حكومة مدبولي لها دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 07:29 مساءً - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قامت بدور كبير في بناء الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للحكومة التي انتصرت في معركة الدولار، وبناء الجمهورية الجديد التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل حروب وأزمات.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطى خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة اهتمت بالصحة والتعليم، وخفض الأسعار والعمل على تطوين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى الحكومة قامت بمحاربة الفساد.