رئيس حزب الشعب الديمقراطي يوضح أهم إنجازات الحكومة خلال الفترة السابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 07:29 مساءً - كشف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي عن أهم ما أنجزته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في الفترة السابقة.

قال رئيس حزب الشعب الديمقراطى خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن نثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة الثقة للرئيس الحكومة، وانتصر في معارك التنمية المستدامة، وكذلك في فترة الركود الاقتصادى نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، كما استطاع أن ينتصر في معركة الدولار التي كانت تؤدى إلى أزمات كبيرة.

وأوض أنه ساهم في تنمية سيناء بزيادة المساحة المأهولة بالسكان في سيناء، وكذلك لدينا بنية تحتية كبيرة واستثمارات مباشرة في رأس الحكمة ومشروعات كبيرة ومنتهى الصغر، والقضاء على العشوائيات، وتوسيع مبادرة تكافل وكرامة، ومشروعات حياة كريمة للنهوض بالقري.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.

وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.



