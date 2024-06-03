نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سيكون وزير التضامن الاجتماعي الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.

وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول من سيتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.

وتستعرض "دوت الخليج" بعض الأسماء المحتملة التي قد تُرشح للمنصب بناءً على خلفياتهم وخبراتهم في مجال العمل الاجتماعي والتنمية:

- نيفين القباج: الوزيرة الحالية، قد يتم تجديد الثقة بها نظرًا لإنجازاتها في مجال التضامن الاجتماعي، خاصة في تطوير برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

-غادة والي: الوزيرة السابقة التي كانت لها دور كبير في تطوير سياسات الضمان الاجتماعي والبرامج التنموية. على الرغم من انتقالها لمنصب دولي في الأمم المتحدة، قد يُنظر إليها مجددًا إذا كانت هناك حاجة لتجاربها وخبراتها.

- شخصيات أكاديمية أو إدارية بارزة: من الممكن أن يتم اختيار شخصية أكاديمية أو إدارية بارزة لها سجل حافل في مجال العمل الاجتماعي والتنموي، وقد تكون من الجامعات أو مراكز البحوث أو حتى من منظمات غير حكومية كبيرة.

- شخصيات من داخل الوزارة: قد يتم تصعيد أحد القيادات الحالية داخل الوزارة، الذين لديهم معرفة تفصيلية بملفات الوزارة وقادرين على الاستمرار في تنفيذ الخطط والمشاريع القائمة.

ويبقى هذا حتى يتم الإعلان الرسمي من قبل الرئيس السيسي أو رئيس الوزراء.

وعادة يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد عبر وسائل الإعلام الرسمية.