وزيرة التضامن تودع أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - بحضور وزيري الطيران المدني والأوقاف ورئيس بعثة الحج الرسمية..

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على توديع عدد من أفواج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين اليوم الإثنين من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1445 هـ - 2024م، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، والأستاذ محمد موسى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الأوقاف والطيران المدني ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد متجهين إلى المدينة المنورة وحجاج محافظة القليوبية والمؤسسة القومية لتيسير الحج متجهين إلى مكة المكرمة، لبدء المناسك، وعقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 9 يونيو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة.

وزيرة التضامن: نرعى في حج الجمعيات الأهلية الجودة في الخدمة والكفاءة في الأداء والترشيد في الأسعار

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الأوقاف والطيران المدني ورئيس بعثة الحج الرسمية مؤتمرا صحفيا بمطار القاهرة الدولي، حيث أكدت خلاله أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500 حاج، تم اختيارهم من ضمن 23،500 متقدم بطلبات الحج لعام 2024 من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الاختيار تم بطرق تتسم بالشفافية والنزاهة ومراعات تكافؤ الفرص، هذا وتستضيف وزارة التضامن الاجتماعي 295 من زملاء البعثات الطبية وواعظين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرهم من زملاء الوزارات الشريكة.

وأشادت القباج بدور المؤسسة القومية لتيسير الحج الرائع في الخدمة والكفء في الأداء مع مراعاة ترشيد تكلفة الحج في ظل الخبرة الطويلة التي أصبحت لديها، كما توجهت بالشكر للأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدني والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزيرة أنه تم بذل قصارى الجهود للتعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة بأيسر الطرق وبأكثر أسعار معقولية، كما تم التعاقد مع شركات النقل الجمعيات في المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، وسيقوم الزملاء بالمؤسسة المسئولين عن بعثة حج الجمعيات بتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

القباج: تدريب المشرفين على أعلى مستوى وهم أهل ثقة في متابعة الحجاج

وأضافت القباج أنه تم تدريب المشرفين الموكلين بمهمة الإشراف على خير وجه وبمتابعة الحجاج وتوفير المعلومات السليمة والوقتية وتذليل كافة العقبات والرد على الاستفسارات، وقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا.

وطالبت القباج من الحجاج أن يتبعوا إرشادات أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، مشيرة إلى أن الوزارة رفعت درجات الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.

وأضافت أن التنسيق يتم على خير وجه مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم الإشادة بدور وزارة الداخلية في جهودها الدؤوبة على المنصة الإلكترونية الموحدة حفاظًا على الاختيار بشفافية ونزاهة.

القباج: الشكر لوزارتي الداخلية والصحة والسكان والأوقاف ودار الإفتاء وشركة مصر للطيران لتعاونهم الدائم مع وزارة التضامن

ووجهت الشكر لوزارة الطيران المدني وجهود شركة مصر للطيران لجهودها المبذولة في كافة المطارات في مصر والمملكة العربية والسعودية، بما يشمل المطارات الإقليمية، لتيسير سفر الحجاج ولتعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي وفود الحجاج المغادرين، حيث طالبتهم بالحفاظ على أنفسهم وبخدمة الضعفاء منهم وبأن يكونوا خير واجهة لمسلمي جمهورية مصر العربية، كما طلبت منهم الدعاء لمصر لتعبر من كل الأوقات والأزمات التي تواجهها على كل المستويات داعين الله أن ينهض بها ويعلي من شأنها وداعين لرئيس الجمهورية بالسداد والتوفيق لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتخصيص خمس جوائز لإجمالي 5 حجاج هذا العام قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه تسلمها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

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