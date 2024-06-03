عاجل- محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 76.14 %

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أحمد جودة - القاهرة - محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح 76.14 %

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024 بنسبة نجاح 76.14 %.. ويقدم التهنئة لأبناءه الناجحين.. إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14 %، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 %، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8 %، جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب، ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 120 طالب وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألف و649 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم، لافتًا بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من هنا

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.