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استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 08:30 مساءً - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح .

 

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر للفحص الأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، أثبتت إصابته في أربطة الكاحل . 

 

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيّين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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