استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 08:30 مساءً - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح .

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر للفحص الأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات، أثبتت إصابته في أربطة الكاحل .

وحرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيّين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة.