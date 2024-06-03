حزب الريادة: حكومة مدبولي قدمت العديد من الإنجازات في وقت بالغ الصعوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 08:30 مساءً - توجه كمال حسانين رئيس حزب الريادة، بالشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والتى عملت على تحدى الظروف المحيطة بها، من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداء على غزة.

وأضاف كمال حسنين خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة كانت تعمل فى ظروف صعبة ورغم هذا حققت إنجازات فى جميع المجالات التى عملت بها، مجال الزراعة والصناعة وزيادة الرقعة الزراعية ومجال الطاقة، وحققت جزء من طموحات الوطن والمواطن.

تابع كمال حسنين، أدعو الله أن يوفق الدكتور مصطفى مدبولى فى اختياره للحكومة المقبلة أن تكون حكومة كفاءات وخبرات تلبى احتياجات الوطن، ورسالة الرئيس السيسى التى وجه بها رئيس الحكومة فى الفترة المقبلة.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.

وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.