حسام الخولى: توقعنا التغيير الوزاري.. وكل وزير قدم ما يستطيع فعله

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إننا كنا نتوقع تغيير وزاري، موجها الشكر للحكومة السابقة، لأن أي وزير فيها سيكمل أو لن يكمل هو مصري تم تكليفه بمهمة وقدم ما يستطيع القيام به، وعمل كل يوم من السادسة صباحا للثانية عشر مساء، بلا إجازات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك وزراء "تعبوا" ولا يستطيع أن يقدم نفس الأداء في عمله، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة من يتم تغييره لم يوفق في شيء.

وذكر أن الحكومة السابقة كانت مظلومة، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية الذي يستخف بها بالنسبة لمصر، العالم كله تضرر ولكننا منفردين، لأن أكبر تصدير سياحي روسيا وأوكرانيا، وأكبر مستوردين منهم القمح والزيوت، كما ظلمت الحكومة في ظروف الكورونا أيضا، مشيرا إلى أن هناك خطا واضحا للحكومة الجديدة تسير عليه.