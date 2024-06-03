رئيس صحة الشيوخ: تكليف مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة يعكس قدراته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة السكان بمجلس الشيوخ، إن تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد استكمالا لتولية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فترة رئاسة ثانية.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بذلت الكثير من الجهود لدعم الدولة المصرية والاقتصاد الوطني، خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن السنوات الماضية كانت حافلة بالتحديات والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ونجحت الحكومة في تخطيها بما يدعم الدولة.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة، يعكس القناعة الراسخة بقدراته القيادية وخبراته العميقة في إدارة شؤون البلاد، وهو ما يؤكد على التزام القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة

وأعرب رئيس صحة الشيوخ، عن ثقته في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيواصل العمل بكل جهد وإخلاص لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، أن جميع الأطراف المعنية إلى دعم الحكومة الجديدة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كافة أبناء الشعب المصري.