قصواء الخلالي: تمنيت رحيل مدبولي وتكريمه ولكنه بذل جهدًا كبيرًا منذ صفقة رأس الحكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 10:33 مساءً -

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنها كانت تتمنى رحيل الدكتور مصطفى مدبولي وتكريمه ولكنه بذل جهدًأ كبيرًا منذ صفقة رأس الحكمة، موضحة أننا نقدر ونحترم رؤية الدولة في استمراره .

وأضافت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أن رؤية الدولة مقدرة ومحترمة ولها حيثياتها في قرارها باستمرار مدبولي في مسيرته الحكومية خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن أداءه اختلف الفترة الماضية بشكل كبير وكان هناك تصحيح مسار بشكل واضح.

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي أن أداء رئيس الوزراء الفترة الأخيرة اختلف وكان هناك تصحيحًا للمسار خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، موضحة أن الظروف الخارجية ضاغطة على جميع الدول ومن ضمنهم الدولة المصرية.

ونوهت إلى أنه حتى الأمس والإعلام يطارد وزراء حكومة مصطفى مدبولي المستقيلة للحديث إلى المواطنين والرد على تساؤلاتهم المستمرة، ونعيش حاليًا في مرحلة دقيقه جدًا وكان الله في عون متخذي القرار.

وأشارت إلى أن هناك وزارات كثيرة لابد من الانتباه الشديد في اختيار وزرائها الفترة المقبلة، ولا أحد يملك معلومات دقيقة بملامح تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة حتى الآن.

واختتمت الخلالي أنه من المنطقي رحيل 90% من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والإبقاء فقط على 10% منها.