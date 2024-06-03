حزب مصر بلدي: حكومة مدبولي نجحت في مواجهة تحديات السنوات الماضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 10:33 مساءً - قال سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قدمت كل ما بوسعها خلال فترة توليها، كما أدت ما هو مطلوب منها في حدود الإمكانيات المتاحة، ونجحت في مواجهة التحديات المختلفة التي واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف “عبد الباري” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن حزب مصر بلدي يتوجه بالشكر للحكومة السابقة التي تقدمت باستقالتها، على ما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية، التي كان لها الأثر الكبير والواسع، والدليل أنه تم تجديد الثقة لرئيس الحكومة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه يجب اختيار ممثلين الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة التي تتيح لهم تحقيق الأهداف والتكليفات الرئاسية، ويكون لديهم خبرة علمية وميدانية

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.

وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.