"حقوق النواب": إشراك الجميع في عملية صنع القرار أمر أساسى لتعزيز التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أهداف استقالة الحكومة اليوم يرتكز على عدد من الأهداف من ضمنها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة.

وأكد رضوان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، على ضرورة تنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، خلال الفترة القادمة.

ولفت طارق رضوان رئيس حقوق الانسان بالنواب إلى أن مصر أظهرت المرونة والتصميم في التغلب على التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

وأكد طارق رضوان أن إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.