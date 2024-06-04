نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا ينتظر وزير البيئة الجديد من ملفات مطروحة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، عن تشكيل حكومة جديدة، بدء الكثير من المواطنيين، يتساءلون حول أهم الملفات المطروحة علي طولة وزيرة البيئة الجديد، للبدء بالعمل بها، ومن أهمها منظومة المخلفات وقضية تمويل المناخ، ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم كافة التفاصيل

‎1- منظومة إدارة المخلفات الجديدة:

من الملفات التي تشكل أهمية كبيرة، وتقع على عاتق الوزير الجديد، حيث تعتبر منظومة المخالفات الجديدة، من أهم الأولويات، فهي تهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، لجذب الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، ورغم من نجاح الوزارة في تطبيق المنظومة داخل محافظات القاهرة الكبري إلا أنه مازالت اغلب المحافظات قيد التنفيذ والتطوير، كما سيتم عمل محطات نقل وفرز ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية للتخلص الآمن منها، كما سيكون هناك تقسيمات جزئية لهذه المناطق داخل المنظومة.

‎2- تطوير المحميات الطبيعية:

‎خلال السنوات الماضية، حرصت الحكومة المصرية على وضع خطة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة لمصر 2030

وفى الوقت الحالي، تم تطوير عدد من المحميات مثل محميات محافظة الفيوم، والباقى مازال بها الأنشطة التقليدية، كما أن الوزارة تهدف الوصول إلى تطوبر 14 محمية بحلول عام 2025 على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم 30 محمية بحلول عام 2030.

‎3- تمويل قضية المناخ

‎قامت مصر بطرح قضية تمويل قضية المناخ، حيث تعتبر من الموضوعات الهامة، التي قدمتها خلال مؤتمر COP27، واستطاعت أخذ موافقة أغلب الدولة المشاركة، في انشاء صندوق لتمويل المناخ، لمواجهة التحديات المناخية، وعلي الوزير الجديد، أن يستكمل مشروع التمويل، وإدخاله حيز التنفيذ، لتقديمه في مؤتمر المناخ القادم

‎4- التغيرات المناخية:

‎يعتبر ملف "التغيرات المناخية" من أهم الملفات المنظرة الوزير الجديد، حيث تؤثر التغيرات المناخية على كافة الأصعدة من زراعة ومياه وهواء، وصولا إلى الكائنات الحية، وانتهت انتهاء وزارة البيئة من وضع تقرير مفصل لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية والإجراءات المتخذة للحد من الغازات الدفيئة، والإجراءات المقررة الجارية والإضافية اللازمة.

‎5- تلوث نهر النيل:

‎رغم نجاح وزارة البيئة الحالية، في عدد من الملفات إلا مازال ملف تلوث مياه النيل، لم يحظي بالاهتمام الكافي، ومن المنتظر من وزير البيئة القادم، أن يقدم اجراءات عاجلة بعد وجود مخالفات جسيمة، ظهرت مؤخرًا حول كميات الصرف الصناعي والزراعي والصحي الذي يصب على النيل ويلوثه.

‎6- خفض نسب تلوث الهواء:

‎لقي ملف تلوث الهواء اهتماما كبيرا من وزارة البيئة الحالية، حيث رفعت نسبة تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبري، مما انخفاض نسبة التلوث، ومن المتوقع أن ينتظر الوزير القادم استكمال ملف انخفاض نسب تلوث الهواء وذلك 50% بحلول عام 2030".

7-الحد من استخدام البلاستيك

من المتوقع أن ينتظر الوزيز القادم استكمال ملف الحد من استهلاك البلاستيك، حيث اتجهت وزارة البيئة خلال خمس سنوات الأخيرة، إلى بدائل البلاستيك، مع تشديد الرقابة على منع استخدمها، وتهدف الحكومة المصرية إلى استبدال البلاستيك بنسبة 100% في نهاية عام 2030.