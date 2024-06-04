نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة تضرب مصر: تفاصيل حالة الطقس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، محذرة من طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

طقس اليوم



أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

تحذيرات من موجة حارة



حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة تضرب البلاد منذ بداية هذا الأسبوع وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة في هذا الوقت من العام بزيادة تتراوح بين 4 و5 درجات.

أسباب الموجة الحارة



وأضافت الدكتورة منار في تصريحات تليفزيونية أن هذه الموجة الحارة تأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية ومرتفع جوي يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل إلى 36 درجة، لكن درجة الحرارة المحسوسة ستكون أعلى بكثير، مشيرة إلى أن هذه الموجة قد تتجاوز الأسبوع.

توقعات درجات الحرارة



ومع نهاية الأسبوع، قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في محافظات الصعيد بين 44 و45 درجة خاصة في وقت الظهيرة.

سيسود طقس شديد الحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر يونيو، تزامنًا مع بداية الصيف رسميًا في 20 يونيو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر



- القاهرة: الصغرى 25، العظمى 38

- العاصمة الإدارية: الصغرى 24، العظمى 38

- 6 أكتوبر: الصغرى 24، العظمى 38

- بنها: الصغرى 24، العظمى 37

- الإسكندرية: الصغرى 23، العظمى 31

- العلمين الجديدة: الصغرى 22، العظمى 31

- مطروح: الصغرى 21، العظمى 29

- سيوة: الصغرى 25، العظمى 40

- كاترين: الصغرى 14، العظمى 33

- نخل: الصغرى 15، العظمى 35

- بورسعيد: الصغرى 23، العظمى 32

- الزقازيق: الصغرى 23، العظمى 37

تدعو هيئة الأرصاد المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، خاصةً خلال فترات النهار.