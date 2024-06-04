عمرو أديب: أنباء عن زيادة مدة انقطاع الكهرباء تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك أنباء تتردد عشية تكليف رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ضمن خطة تخفيف الأحمال.

تفاصيل الخطة الجديدة



أوضح أديب خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر» مساء الإثنين، أن هناك أخبار غير مؤكدة حول خطة تخفيف الأحمال الجديدة، لكنها تبدو قريبة من الحقيقة، حيث من المتوقع زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 2.5 أو 3 ساعات بدلًا من ساعتين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أداء الحكومة وردود الفعل



وأضاف أديب: «بصرف النظر عن أسباب الأزمات، هل الناس راضية عن أداء الحكومة خلال السنوات الماضية؟! اسألوا الناس».

وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى الأمل وتغيير يقود إلى تحسين حياتهم، قائلًا: «يجب أن يكون هناك شخص جديد ليقود الحكومة ويضع حلولًا جديدة، ليس فقط زيادة مدة انقطاع الكهرباء بسبب الحرارة المرتفعة. الناس تحتاج إلى حلول فعالة».