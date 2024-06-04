نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على.. أبرز الملفات القادمة على طاولة وزير الأوقاف الجديد بعد استقالة الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية"، وقد أصدر الرئيس السيسي قرار بتجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء وكلفة بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، طبقًا لما صدر من بيان رئاسة الجمهورية، ولذلك سوف نشاهد خلال الفترة القادمة تغير أسماء بعض الوزراء والإبقاء على البعض الأخر في منصبه.

نستعرض لكم في التقرير الآتي أبرز الملفات على طاولة وزير الأوقاف القادم:-

خطبة الجمعة الموحدة هل ستظل كما هى بنفس النظام المتبع حاليًا أم سيحدث تغير في القرار المتخذ والمستمر منذ 2016 إلى الأن.

منع جمع التبرعات داخل المساجد لأي غرض وهو القرار الذي الذي أصدره الوزير الحالي في شهر مايو، ينص منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد، ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال.

مع التأكيد على عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًّا تجاه كل من يخالف ذلك، وعلى جميع مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

قرار منع تصوير الجنائز في المساجد الذي أصدرته الأوقاف تسبب في جدل كبير بينها وبين ونقابة الصحفيين الذي انتهى باجتماع بين الطرفين في بتأكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر. على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًّا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه، فهل سيحدث أي تغير إذا تغير الوزير الحالي.

برنامج “خطباء المستقبل ”

وهو برنامج قد قررت الوزارة إطلاقه ليضم نخبة شديدة التميز من خطباء الأوقاف المتميزين تحت سن الخامسة والأربعين عامًا؛ لتتعهدهم الوزارة ببرنامج علمي وتأهيلي وثقافي ومهاري متميز ، بإشراف وكيل الوزارة لشئون الدعوة ورعاية خاصة من وزير الأوقاف.

ويقوم البرنامج على اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزًا في مجال الخطابة تحت سن الخامسة والأربعين عامًا والدفع بهم في القوافل والندوات والأسابيع الدعوية والمجالات الإعلامية لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والمهارية، وذلك بناء على ترشيح المديريات واجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك، وتم مقابلة الدفعة الأولى منهم في اجتماع مع الوزير الحالي يوم 2/6.

استكمال تطوير مساجد آل البيت التي كان أخرها تطوير مسجد السيدة زينب، في شهر مايو من العام الحالي 2024.

التحضير "للمؤتمر الدولي الأول للواعظات.. دور المرأة في بناء الوعي" الذي تقرر عقدة في شهر أغسطس من العام الحالي في إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن.

الاجتماع المشترك بين الأوقاف وقيادات الإعلام بخصوص قرار منع تصوير الجنائز

وزير الأوقاف أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع"