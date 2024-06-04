البابا تواضروس يوثق شهادته عن ثورة 30 يونيو فى "الشاهد" على إكسترا نيوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:32 صباحاً - يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو ببرنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

ويدلي البابا تواضروس الثاني بشهادته عن ثورة 30 يونيو وتلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، في لقاء خاص، يكشف خلاله عن دوره البارز خلال الثورة، حيث شارك في دعم المطالب الشعبية والإصرار على تحقيق التغيير السلمي، ودعمه للوحدة الوطنية والاستقرار في مصر.

ويوثق "الباز" في الموسم السابع من برنامج "الشاهد" شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يومياً على شاشة اكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.