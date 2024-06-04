مشروع القرن.. الأهلي يكشف اليوم تفاصيل الاستاد بفرع زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:32 صباحاً - ينظم مسئولو النادي الأهلي حفلا كبيرا فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام فى فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه، وطريقة التمويل، وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل، الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.

وكان مسئولو النادي الأهلي يسابقون الزمن ويبحثون عن أفضل التصميمات وأفضل العروض المقدمة والمتاحة لتنفيذ المشروع الحلم، لاسيما وأن الاستاد هو العمل الذي يخطط له المجلس الأحمر منذ فترة طويلة، ويعتبر المشروع الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي، قبل أن يستعد لإزاحة الستار عن أحد أهم إنجازات المجلس الحالي.

وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود ويقود استعدادات المارد الاحمر للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.