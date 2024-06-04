نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقى رئيس لجنة الرى بغرفة الصناعة الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، درة فيعانى رئيس لجنة الزراعة والتصنيع الزراعى والرى بغرفة الصناعة الفرنسية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إقتصاد المعرفة "منصة بشاير الزراعية".

وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء إستعراض مجهودات الوزارة في مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، وتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها في إدارة المنظومة المائية في مصر.

وأشار سويلم إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية فى مجال التحول للرى الحديث من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدة تجارب فى مناطق ريادية للتحول للرى الحديث وقياس مدى التأثير الإيجابى الذى يحققه إستخدام نظم الرى الحديث على ترشيد إستخدام المياه وتحسن الإنتاجية المحصولية من حيث الكمية والجودة وتقليل تكاليف الإنتاج وإنعكاس ذلك على زيادة دخل المزارعين، مع إعطاء الأولوية للتحول لنظم الرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعرض العديد من النماذج الناجحة للرى الحديث بمناطق مختلفة ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم، وبالتزامن مع هذه التجارب تقوم الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة لإلتزام المزارعين فى الأراضى الرملية بإستخدام نظم الرى الحديث طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى.

وقال الوزير إن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذى حدث مؤخرًا في مجال تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وصولًا لإنتخاب أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات، وإنتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في مواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ليقوموا بالتنسيق سويًا في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية، بالإضافة لدور هذه الروابط في توفير منصة مشتركة بين المزارعين لتحديد المحاصيل المنزرعة على نفس المجرى المائى وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.