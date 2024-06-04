الأرصاد تحذر موجة حارة قوية تضرب مصر: توقعات وإجراءات احترازية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:32 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في اليوم الثلاثاء، 4 يونيو 2024، من استمرار الموجة الحارة في نهاية الربيع، مع تسجيل درجات حرارة معدلات قياسية في جميع أنحاء البلاد.

أسباب الموجة الحارة



ترجع خرائط الطقس سبب الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا، مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

كما تشهد أغلب المناطق نشاطًا للرياح، مما يسبب تدهورًا في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تأثيرات الطقس اليوم



نهارًا

- القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد: يسود طقس شديد الحرارة.

- السواحل الشمالية: يسود طقس حار.

ليلًا:

- مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

- معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة



- القاهرة الكبرى: 38 درجة مئوية نهارًا.

- جنوب البلاد: تصل إلى 45 درجة مئوية نهارًا.

الإجراءات الاحترازية الموصى بها



- استخدام الملابس القطنية وشرب السوائل بكثرة.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- متابعة تحديثات النشرة الجوية بانتظام.

- تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

حالة البحار والبحرين



- البحر المتوسط: خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين ورياح شمالية غربية.