الخشت يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الإعلام

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، امتحانات برامج الدراسات العليا بكلية الإعلام، للاطمئنان على سير الامتحانات بهدوء ودون رصد أية مشكلات.

رافق الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، والدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامي الشريف الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ووزير الإعلام الأسبق.

واستمع الدكتور الخشت، إلى أسئلة طلاب الدراسات العليا ومقترحاتهم، ووجه بدراستها والعمل على تلبيتها، كما وجه إدارة الكلية بضرورة استكمال الإجراءات لفتح باب الالتحاق أمام الباحثين للالتحاق ببرامج الدكتوراه المهنية بعد حصولهم على الماجستير المهني.

وأكد الدكتور الخشت، على ضرورة استكمال المسارات التعليمية حتى درجة الدكتوراه في مجال الدراسات المهنية، كما أكد على استكمال الكلية تقدمها المتسارع نحو سد الفجوة المعرفية مع أفضل 10 جامعات في مجال الإعلام على مستوى العالم، وذلك بعد حصولها على الاعتماد الدولي من أكبر الهيئات الدولية.

كما ناقش الدكتور الخشت مع إدارة الكلية عددًا من الشؤون التعليمية؛ ودار حوار بين رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وعبر عن إعجابه ببيئة العمل الإيجابية والروح المحفزة بالكلية، كما أبدى ارتياحه لحرص العميدة على فتح أبواب مكتبها أمام الجميع، وانتهاجها سياسة الباب المفتوح.

والتقى الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، عددًا من أساتذة الكلية، على رأسهم الدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذة بقسم الصحافة التي كانت في استقباله، والدكتورة شيماء ذوالفقار رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، حيث رحبوا بزيارته وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لزيارته الكلية.

جانب من اللقاء