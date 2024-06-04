نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن تدريب معلمى المرحلة الابتدائية استعدادا للعام الدراسى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا لمديريات التربية والتعليم ببني سويف ودمياط والدقهلية بشأن عقد تدريبات إلكترونية لمعلمي المرحلة الابتدائية فى جميع المواد اعتبارًا من أول يونيو ولمدة شهر، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب التطوير المهني المستمر للمعلمين (cpd.moe.gov.eg).

وجاء نص الخطاب الصادر،" في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وحرصًا على تقديم المزيد من التدريبات المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية لتطوير الأداء المهني من خلال التنمية المهنية المستمرة القائمة على معايير الأداء وتطوير إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية نظام تحفيز المعلمين والقيادات التربوية على التنمية المهنية المستمرة وتحسين الأداء".

ونبهت وزارة التعليم على معلمي المرحلة الابتدائية بالأتى:

- ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد ( office 365.emis.gov.eg ) ، وذلك استخدام كود المعلم والرقم القومي للمعلم.

- ضرورة حضور الدورة التدريبية (أساسيات التدريس) والحصول على شهادة إتمام الدورة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على كافة الإدارات التعليمية التابعة للمديريات والإدارات الفرعية ذات الاختصاص إدارة التدريب التعليم الابتدائي إدارة الإحصاء وقواعد البيانات)، بضرورة إجراء عمليات التوجيه والمتابعة الميدانية مدارس للتأكيد على المعلمين بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد وحضور الدورة التدريبة، مع تقديم كافة أنواع الدعم عني اللازم لإمام التدريب بشكل ناجح.