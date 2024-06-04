نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق وإبداعات طلاب الكلية من مختلف الجنسيات.

وأشاد قنديل بالجهود المبذولة من قبل الكلية في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

ورحب رئيس الجامعة بكلا من الدكتور عبد الرحمن الرجعان المستشار الثقافي لدولة الكويت، والاستاذ شهاب بن احمد المرضوف سكرتير أول سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، مؤكدًا أن فعاليات المعرض تسلط الضوء على مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية.



وخلال جولته في المعرض، شاهد قنديل الأعمال الفنية المعروضة واستمع لشرح الطلاب عن أفكارهم وتفاصيل إنجازاتهم، معربًا عن إعجابه بالتنوع الثقافي والأساليب الفنية المتميزة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية أن المعرض فرصة لتعزيز التفاعل الثقافي والتعاون بين الطلاب والأساتذة والمجتمع الجامعي، والتعريف بثقافات وأساليب فنية جديدة.



تم افتتاح المعرض بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.