نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تنشر مقار تقديم اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقار لجان قبول اعتذارات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة، الدور الأول في الفترة من الإثنين 3/6 حتى الأربعاء 5/6، حيث تبدأ الاعتذارات من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، وذلك أسوة بما تم العام الماضي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم تكليف مدير عموم الإدارات التعليمية، وتكليف مديرى المدارس لتسهيل مهمة القائمين عن هذا العمل وترشيح «مدير المدرسة وعدد 2 أفراد من العاملين من المدرسة وعامل المدرسة» للتعاون مع أعضاء لجنة قبول الاعتذار.

مقارات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقاهرة

- إدارات شبرا التعليمية ومقرها مدرسة شبرا الابتدائية بنين: « روض الفرج والساحل، وشبرا، والشرابية، والزاوية، وحدائق القبة».

- إدارات المعادي التعليمية ومقرها مدرسة مصطفي كامل الابتدائية وتتضمن إدارات «السيدة زينب والمعصرة والخليفة والمقطم وحلوان والمعادي ومصر القديمة والتبين والبساتين والمستقبل ودار السلام».

- إدارات عين شمس التعليمية ومقرها مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات، وتتضمن إدارات السلام والمرج، والمطرية، وعين شمس، والزيتون».

- إدارة النزهة التعليمية ومقرها مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات تتضمن إدارات « مصر الجديدة، والنزهة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر»

- إدارة الوايلي التعليمية ومقرها مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة وتتضمن إدارات « غرب القاهرة، وعابدين، ووسط القاهرة، وباب الشعرية، والوايلي، ومنشأة ناصر.