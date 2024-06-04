جامعة حلوان تحتفل بحصول كلية التربية الفنية على الاعتماد الأكاديمي

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان احتفالية كبرى لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، احتفالًا بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

عقدت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حاتم عميد الكلية.

وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الدكتورة هناء الحسنى مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة، ووكلاء الكلية ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

كما حضر الدكتور عبد الرحمن الرجعان المستشار الثقافي لدولة الكويت، والأستاذ شهاب بن احمد المرضوف سكرتير أول سفارة سلطنة عمان بالقاهرة

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن الاعتماد المؤسسي يُعد مؤشرًا هامًا للتميز والتحصيل الأكاديمي، مشيدًا بالتزام الجميع من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمعايير التميز التي أهلت كلية التربية الفنية لهذا الاعتماد المهم.

كما أشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان تتميز بوجود "مثلث الفنون" بها فى الزمالك، فهي أم الفنون في مصر حيث نجد فنانى مصر العظماء تتلمذوا على ايدى أساتذة كلية التربية الفنية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد حاتم بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة لتحقيق الاعتماد، مثنيًا على فريق العمل بالكلية وحجم الجهد المبذول خلال السنوات الماضية حتى تحقق هذا الإنجاز.

كما أكد الدكتور محمود حامد عميد الكلية الأسبق أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجميع بتقديم بيئة تعليمية مميزة، موضحًا أن الجودة لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود والوقوف جنبًا إلى جنب. ووجه الشكر لرئيس الجامعة على الدعم المستمر.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم رئيس الجامعة ومدير مركز ضمان الجودة والعمداء السابقين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين، تقديرًا لمجهوداتهم في تحقيق الاعتماد.

كما شهدت الاحتفالية عروضًا فنية متميزة من طلاب الكلية.