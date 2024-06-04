نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سيكون وزير البيئة في التشكيل الحكومي الجديد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة تشكيل حكومة جديدة تعتمد على الكفاءات والخبرات بعدما قبل استقالة حكومته.

‎ولم تعلن الحكومة حتي الآن أي أسماء محتملة لمنصب وزيرة البيئة، ولا معلومات مؤكدة حول المنصب في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.

‎وتستعرض "دوت الخليج" الأسماء المحتملة التي قد تُرشح للمنصب بناءً على خبراتهم وكفاءاتهم في مجال البيئة والتغييرات البيئية

‎- ياسمين فؤاد: الوزيرة الحالية، قد يتم تجديد الثقة بها نظرًا لإنجازاتها في مجال البيئة، خاصة بعد نجاحها في مؤتمر COP27، بالإضافة إلى تطوير المحميات الطبيعية وتحسين جودة الهواء والحد من استهلاك البلاستيك

خالد محمد فهمي عبدالعال، وزير البيئة السابق وتولى منصب الوزارة خلال فترة حرجة تميَّزت بتحديات بيئية كبير، وقاد جهود الوزارة في مواجهة التلوث البيئي وتحسين نوعية الهواء، عمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة، وساهم في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة. ‎

‎- شخصيات من داخل الوزارة: قد يتم تصعيد أحد القيادات الحالية داخل الوزارة، الذين لديهم معرفة تفصيلية بملفات الوزارة وقادرين على الاستمرار في تنفيذ الخطط والمشاريع القائمة.

شخصيات أكاديمية أو إدارية بارزة: يمكن اختيار شخصية أكاديمية أو إدارية بارزة لها سجل حافل في مجال البيئة، وقد تكون من الجامعات أو مراكز البحوث أو حتى من منظمات غير حكومية كبيرة.

‎وتبقي هذه الأسماء احتمالات حتى يتم الإعلان الرسمي من قبل الرئيس السيسي أو رئيس الوزراء. عبر وسائل الإعلام الرسمية.