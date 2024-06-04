نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء عاجل من التعليم بشأن تدريس المواد المثلية للطلاب في المدرسة الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التحقيقات النهائية مع المدرسة الألمانية، التي اتهمت بتدريس المواد المثلية للطلاب في المدرسة.

وقالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد تقديم شكوى تفيد بتدريس المواد المثلية للطلاب في المدرسة، وتحويل الأمر للشؤن القانونية، أثبتت التحقيقات النهائية التي أجرتها الوزارة مع مدرسة ألمانية، تدريس تلك الموضوعات للطلاب في المدرسة.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة، إلى أن الوزارة أقرت بعد انتهاء التحقيقات وإثبات صحة الواقعة، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الوزارة، مع إنذار المدرسة بسحب الرخصة.

جدير بالذكر، أنه تقدم محام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بإلغاء ترخيص مدرسة ألمانية في القاهرة، على خلفية تدريس بعض المقررات لطلاب الصف السادس الابتدائي تشجع على المثلية الجنسية والتسامح مع أصحابها.

يذكر أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري.

وبحسب البيان، فإن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف على ما حدث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور فى حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.