وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا حول جهود منصة ” أيادي مصر ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 01:28 مساءً - اللواء هشام آمنة: تضم" منصة أيادي مصر" 2000 حرفي و 7 آلاف منتج متنوع و حجم مبيعاتها 2 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية: نسعى لتوسيع نطاق منصة "أيادي مصر" لفتح أسواق جديدة محليًا وعالميًا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات للقضاء على البطالة

في ضوء اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية بالوزارة حول آخر جهود المنصة منذ أطلقتها الوزارة في يوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 وحتي نهاية شهر مايو 2024 ، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" والشركة التنفيذية للمنصة "إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr" إحدى شركات مجموعة E-finance، حيث أن "منصة أيادي مصر" تتميز عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز.

وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المنصة تضم حاليًا ما يقرب من 2000 حرفي و 7138 منتجًا فنيًا متنوعًا مصنوعاً بأيادي منتجين مصريين من مختلف المحافظات ويتم عمل متابعة بشكل مستمر على المنصة من خلال فريق مختص لاختيار أفضل المنتجات ومساعدة أصحاب بعض المنتجات على تحسين جودة منتجهم لرفعها علي المنصة ، مشيرًا إلي أنه تم عمل حصر بأكثر من 2150 حرفي على مستوى المحافظات كمرحلة مبدئية وجاري وضع الخطة للبدء في عملية ضمهم على المنصة، بالإضافة إلي أن عدد الطلبات الدولية على المنصة بلغ أكثر من 400 طلب، كما بلغت المبيعات من خلال منصة "أيادي مصر" ومن خلال معارض "أيادي مصر" خلال الفترة الأخيرة أكثر من 2 مليون جنيه وذلك كنسبة تقديرية ومرحلة أوليه في فترة الترويج للمنصة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من عمل نسخة انجليزية لمنصة "أيادي مصر"، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة فى دعم منصة «أيادى مصر» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة إى أسواق مصر وزيادة فرص المشاركة فى المعارض الدولية والمحلية وذلك بهدف تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية داخل وخارج مصر والمحافظة على المنتج المصري من الاندثار، بالإضافة إلي فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية، لافتًا إلى حرص الوزارة على سرعة تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين وعارضى الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات للعاملين بوحدات «أيادى مصر» بالمحافظات، بما يسهم زيادة عدد المنتجين والحرفيين العارضين على المنصة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشاركة منصة "أيادي مصر" في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار المنصة على الأرض والتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية بشكل مباشر وأونلاين من خلال المنصة، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية بمشاركة "أيادي مصر" على المستوى الدولي، شاركت المنصة في الفاعليات الدولية بالجناح المصري في المعارض الدولية للتعريف بمنصة "أيادي مصر" وبالمنتج التراثي المصري، كما شاركت منصة "أيادي مصر" في ثلاثة أحداث مهمة على المستوى الدولي في كل من بولندا وكينيا بجناح مصر، بحضور وزير التنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى المشاركة وعرض "أيادي مصر" في الطاولة الحوارية التي تم عقدها في مدينة إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة 18-19 أكتوبر 2023 بعنوان "شراكات من أجل انتقال عادل وشامل ومستدام وتعزيز العدالة الاجتماعية" وذلك تمهيدًا لـ "المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية"، وذلك عملاً على استقطاب الشراكات الدولية، هذا إلى جانب مناقشة أوجه التعاون الممكنة للترويج للمشروع القومي "أيادي مصر" في خلال الزيارات الرسمية لوزير التنمية المحلية للدول الأجنبية مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الاجتماعات مع سفراء الدول المختلفة في مصر.

وأشار التقرير إلى أن منصة "أيادي مصر" قامت بتنظيم معارض على المستوى المحلي لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية والمشاركة في الفاعليات الدولية التي يتم تنظيمها في مصر، حيث تم تنظيم أكثر من (43) معرض للمشروع القومي "أيادي مصر" بشكل مجاني خلال الفترة من اغسطس 2022 حتى شهر مايو 2024، وشارك فيهم أكثر من (950) عارض وشملوا (6) معارض قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحهم بحضور وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى أكثر من (15) معرض افتتحهم وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين في أكثر من 10 محافظات (وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والبحيرة وبني سويف واسوان والفيوم والدقهلية)، هذا إلى جانب مشاركة منصة "أيادي مصر" في معرض "تراثنا" للحرف التراثية على مدار ثلاثة أعوام 2021/2022/2023 والذي يفتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي مشاركة "أيادي مصر" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلي أكثر من (22) معرض شاركت فيهم منصة "أيادي مصر" وافتتحهم محافظين وعدد من الوزراء وشملوا (9) معارض "أيادي مصر" ب (9) مواقع سياحية ومتاحف، كما بلغ عدد المعارض التي نظمتها أو شاركت فيها وحدات "أيادي مصر" التي تم تشكيلها بالمحافظات أكثر من "270" معرض.

كما أوضح التقرير جهود منصة " أيادي مصر" في الدعم الفني والورش التدريبية على مستوى المحافظات حيث بلغ عدد الورش التعريفية بالمحافظات وورش تصوير منتجات الحرفيين ليتم رفعها على المنصة منذ عام 2022 وحتي الآن أكثر من (45) ورشة بـ (21) محافظة، وهم: سوهاج وقنا والمنوفية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومطروح واسيوط والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة والقاهرة والفيوم والمنيا والوادي الجديد والشرقية والاسماعيلية والغربية والاقصر واسوان، لافتًا إلي أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها في الترويج والتسويق منتجات الحرف اليدوية، وكيفية إدارة الحساب علي الموقع، وكيفية البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها، بالإضافة إلي أهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية ، هذا إلى جانب الورش التدريبية التي تم تنظيمها لمنسقي المحافظات التي تمت بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، حيث بلغ عدد الورش التعريفية للمنصة والورش التدريبية بالمحافظات التي نفذتها وحدات ايادي مصر بالمحافظات أكثر من "230" ورشة، لمعرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة، وما هي التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها، مما أسفرت تلك الورشة التدريبية عن نتائج متميزة من أنشطة للمنصة منفذة من قبل المنسقين بالمحافظات، مضيفاً أنه تم التعاون بين مدرسة "ابتكار خانة" ومشروع "أيادي مصر" لبدء تنفيذ سلسلة من الورش التدريبية للسيدات بمختلف القرى، وتم بدء التدريب على مهنة التفصيل لعدد 50 سيدة وفتاة في قرية العزب مركز الفيوم، وقرية جرفاس مركز سنورس بعدد 25 سيدة موزعين على كل قرية، وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مجموعة الدورات التدريبية التي ستنفذها ابتكار خانة بالتعاون مع المشروع القومي أيادي مصر، بهدف مساعدة النساء والفتيات على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتعلم حرفة، وذلك بالتعاون مع "مؤسسة المصريين الأوائل لتعليم الحرف اليدوية" والتي توفر المدربات اللاتي سيقمن بالتدريب.

كما أكد اللواء هشام آمنة علي أنه تم التعاون بين عدد كبير من الجهات والوزرات المسئولة لإنجاح تلك المنصة التى تلقى الاهتمام والرعاية من الرئيس ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى، لدعم جهود الوزارة فى منصة « أيادى مصر»، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار التى نجحت فى توفير9 معارض مجانية للمنصة فى 9 مناطق أثرية، ومتاحف مختلفة فى 7 محافظات، كما تم التعاون مع وزارة الثقافة فى توفير مكان مجانى لمنصة «أيادى مصر» بمعرض الكتاب عامي 2023 و 2024، كما تم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في معرض تراثنا لمدة 3 سنوات، وتم التعاون أيضًا مع مؤسسة "هانس زايدل" الالمانية في تنفيذ ورش تدريبية لمنسقي مشروع ايادي مصر بالـ 27 محافظة، هذا إلى جانب العديد من التعاونيات الاخرى التي تمت وستتم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وقال وزير التنمية المحلية، أنه جاري العمل على وضع دراسة لرفع كفاءة المبني الذي تم تخصيصه كمقر دائم للمشروع القومي "أيادي مصر" في محافظة القاهرة بقرية الفواخير بالفسطاط، وذلك لتوفير مقر دائم للقيام بكافة الاعمال اللوجستية الخاصة بالمشروع يضم استوديو لتصوير المنتجات، وعمل معرض دائم للمنتجات التراثية، وعمل ورش تدريبية بشكل دوري للحرفيين.

وأكد اللواء هشام آمنة سعى الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة، كما تشمل الخطة أيضًا وضع خطة تسويق قوية للترويج للمنصة من ناحية لاستقطاب أكبر عدد من الحرفيين على المستوى المحلي والدولي للاشتراك في المنصة، والترويج للمنتج التراثي المصري من ناحية أخري لزيادة عدد المبيعات على المنصة، بالإضافة إلى وضع خطة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوسيع فرص الترويج للمنتج التراثي المصري من خلال الاشتراك في المعارض المحلية وتوفير أماكن لعرض المنتجات اليدوية والتراثية في الأماكن عالية الاشغال مثل (عمل معارض لأيادي مصر بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وعمل منافذ بيع لأيادي مصر بالمطارات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وعمل معارض لأيادي مصر بالأماكن الاثرية والمتاحف بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ..)، مشيرًا إلي التعاون أيضًا مع المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية والهيئة المصرية العامة للمعارض ووزارة الخارجية للاشتراك في المعارض الدولية وتوسيع فرص الانتشار على المستوى الدولي، بالإضافة إلي تعزيز مشاركة "أيادي مصر" في الفعاليات الدولية ذات صلة من خلال الجناح المصري في تلك الفعاليات والمعارض بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتمثيل التجاري، وكذا إقامة معارض مصغرة بمقرات البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج خلال توقيتات الاحتفال بالأعياد الوطنية وعلى هامش اشتراك الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمعارض الدولية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن خطة منصة " أيادي مصر " تتضمن خلال الفترة القادمة أيضًا التركيز علي تمكين وحدات "أيادي مصر" بالمحافظات وتفعيل دورها وذلك للعمل على حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظة وتصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة، مما سيساهم في استدامة المشروع واستمراريته لان كل محافظة سيكون فيها وحدة تعمل والاعتماد الكامل ليس على الشركة المنفذة فقط للمنصة، بالإضافة إلي الاهتمام بتوفير المزيد من الورش التدريبية اللازمة للحرفيين سواء في مجال التسعير والتغليف ودراسة الجدوى وغيره، وتوفير الورش الحرفية اللازمة للارتقاء بجودة المنتج المصري وفقاً للمعايير المطلوبة، وإنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم، وبحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك .