وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح جلسات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 01:28 مساءً - شارك أمس الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec’24 فى نسخته الثالثة، والذى عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تحت شعار “تأمين المستقبل”، وتنظمه كل من شركة ميركورى كوميونيكيشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار يومي ٣ و٤ يونيه الحالى بفندق ريتز كارلتون .

وناقشت فعاليات المؤتمر التأكيد على أهمية التطبيق العملي لرؤية الدولة لقضايا تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، حيث انطلق المؤتمر بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني خلال افتتاح فعاليات المؤتمر والتي أكد فيها عن أهمية المؤتمر والذي يسهم في تعزيز التعاون لمجابهة الهجمات السيبرانية، كما أنه يأتى فى سياق التطور فى مجال التحول الرقمي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التى تواجه العالم في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الطيران فى عصر الرقمنة.

مشيرًا إلى ضرورة متابعة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالأمن السيبرانى في ظل الهجمات السيبرانية المتعددة، والاهتمام بتأمين جميع الأنظمة ضد الهجمات الالكترونيه من خلال عمل جميع التحديثات الخاصة بها، ومتابعتها بإستخدام الأدوات المناسبة، فضلًا عن توعية وتدريب جميع الكوادر على سبل الوقاية من تلك الهجمات، وكذلك التعامل معها من منطلق أن مسئولية حماية البيانات والأنظمة هى مسئولية كل فرد ، بالإضافة إلى زيادة عدد ورش العمل مع الشركات المتخصصة من خلال المشاركة بالخبرات والحلول والتعرف على كل جديد فى مجال الأمن السيبرانى؛ فضلاً عن التوجه نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى الخاصة بالأمن السيبراني؛ متمنيًا أن تحقق جلسات المؤتمر الإستفادة المرجوة لجميع المشاركين، بالاضافه الى تعزيز التعاون لمجابهة الهجمات السيبرانية موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر؛ ومتمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح .