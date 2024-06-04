رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد وزارة التجارة والصناعة الروسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 01:28 مساءً - استقبل، صباح اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيدة إلينا دينيسوفا، نائب مدير عام إدارة تطوير الصناعة الطبية والصيدلية بوزارة التجارة والصناعة الروسية، والسيد أليكسي تيفانيان، الملحق التجاري الروسي بجمهورية مصر العربية، والوفد الحكومي الروسي المرافق لهما، وكذا مجموعة من رؤساء مجلس الإدارات وممثلي بعض الشركات الروسية، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، بالإضافة إلي العديد من السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالهيئة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون الثنائي الممكنة بين البلدين في المجالات التنظيمية للدواء، ومناقشة استفادة مصر وروسيا من عضويتهم بمجموعة بريكس، بالإضافة إلى بحث تيسير إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية المصرية بالسوق الروسية، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار البيني، وتبادل الخبرات فى توطين الصناعة المحلية بمجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضاً تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وسوف يتم تنسيق عقد مجموعة من الاجتماعات للشركات المصنعة للمستحضرات الحيوية من الجانبين لبحث نقل تكنولوجيا تصنيع بعض اللقاحات لجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أعرب الوفد الروسي عن تطلعه واهتمامه بتعزيز الاستثمار والتعاون مع القطاع الصناعي المصري، خصوصا في ظل تبني هيئة الدواء المصرية لسياسة توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة وذات الأولوية بسوق الدواء المصري.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادة هيئة الدواء المصرية اقليميا، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق الدولية.