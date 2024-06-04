البابا تواضروس الثاني ضيف "الشاهد" على "إكسترا نيوز" اليوم وغدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 01:29 مساءً - تبث قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، حوارًا من جزئين مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خلال برنامج "الشاهد"، أجراه مع قداسته الإعلامي محمد الباز، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

ويُذاع الجزء الأول من الحوار في حلقة اليوم الثلاثاء من البرنامج في تمام الحادية عشرة مساءً، والجزء الثاني في حلقة غدا في الموعد ذاته، ويتضمن حديثًا عن ملفات مختلفة.

ويركز الحوار بشكل أساسي على أحداث ثورة يونيو وما جرى في مصر قبلها خلال فترة حكم جماعة الإخوان والدور الوطني للكنيسة القبطية وقداسة البابا تواضروس الثاني.