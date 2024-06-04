وزيرة البيئة فى زيارة تفقدية لمصنع ”زيرو كاربون” لتدوير المخلفات بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:25 مساءً - ياسمين فؤاد : مبادرة " تمكين المرأة " تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديا ورفع قدراتها التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من بواقى الأقمشة

وتؤكد حرص الوزارة على تعزيز دور المرأة البيئي في البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة وخلق فرص عمل لها في مجال تدوير المخلفات

وزيرة البيئة: نسعى الى زيادة تمكين القطاع الخاص للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، وذلك بمقر ديوان المحافظة لمتابعة وتقييم اوضاع منظومة ادارة المخلفات الصلبة وتطوراتها ومتابعة سير العمل ، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

واوضحت وزيرة البيئة ان هذا الاجتماع يأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة ، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، مشيرة الى ان محافظة الإسماعيلية كانت من أول المحافظات التي تم تنفيذ المنظومة الجديدة بها ضمن سعي الحكومة لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات والتي تم الانتهاء من بنيتها التحتية كمرحلة أولى، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات.

وخلال اللقاء تناول الجانبان بحث اوضاع منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة، وايضا مبادرات المحافظة فى اعادة تدوير بواقى القماش ، حيث اشارت وزيرة البيئة الى إمكانية التنسيق مع بنك الكساء المصري فى هذا الصدد حيث يهدف عملهم الى توفير منتج صديق للبيئة ويحقق الاستدامة البيئية،مؤكدهة على اهمية رفع وعى المواطنين بأهمية إعادة تدوير المنتجات، والذى تعمل عليه وزارة البيئة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لكافة فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية، كما تطرق الاجتماع الى التأكيد على اهمية التشجير واهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين بالحفاظ على الأشجار داخل المحافظة، لما لها من اهمية فى امتصاص الملوثات وحجز الادخنه والغبار بما ينعكس ايجابيا على صحة المواطنين بالاضافة الى عوائد بيئية تتمثل فى خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى ، حيث تقوم وزارة البيئة بحملات تشجير فى مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مؤسسات المجتمع المدنى.

وعقب الاجتماع قامت الدكتورة ياسمين فؤاد ، واللواء شريف فهمي ، بجولة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات لشركة "زيرو كاربون" الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، ولفيف من الشخصيات والجهات المعنية بملف إدارة المخلفات بالسوق المصرية.كما اطلعت وزيرة البيئة خلال الزيارة على تفاصيل مبادرة "تمكين المرأة" والتى تهدف الى إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية ، و التي أطلقتها شركة زيرو كاربون للعاملين لديها من النساء، وتشمل المبادرة توفير أحدث البرامج التعليمية والتأهيلية للنماذج النسائية بهدف رفع قدراتهم التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية منها ، ليتم عرض المنتجات النهائية أمام الجمهور المستهلكين، لتوفير عائد مادى لهذه الكوادر النسائية من عوائد المشروع.و ينقسم المشروع إلى 3 مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى رفع قدرات وتأهيل نحو 12 سيدة بالمصنع وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية بمجال حرفة النول اليدوي، وتشمل المرحلة الثانية والمقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة زيادة اعداد النماذج النسائية وتكرار التجربة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة والتي ستتضمن التوسع بالمشروع بكافة محافظات الجمهورية.

وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للسيد محافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال و إلى السادة المشاركين ، مُعربةً عن إعتزازها بفكرة إعادة استخدام بواقى القماش ضمن منظومة المخلفات الصلبة ، مؤكدةً على ضرورة العمل على ربط هذه المبادرة ببنك الكساء المصرى ، مُشيرةً إلى مبادرة

"from waste to good taste "

التى تم إعلانها خلال مؤتمر الCOP27 والتى تحث على ضرورة إعادة تدوير واستخدام بواقى القماش ، لافتةً إلى ضرورة العمل على التأمين الإجتماعى والتأمين الصحى للسيدات، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

كما اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان اتاحة الفرص الإقتصادية للمرأة هي أنسب الطرق لتمكينها في مجال البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتعزيز دورها في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات والخروج بمنتجات بيئية ذات عائد اقتصادي، وتناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الحديث عن اهمية الاسمدة العضوية وضرورة نشر ثقافة الاهتمام بكل ما هو اورجانيك ، لافتةً إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى ، الذى قدم استراتيجية للاقتصاد الحيوى ، لزراعة نباتات ذات عائد استثمارى عالى مثل زراعة الجوجوبا .ولفتت الوزيرة إلى إمكانية الانضمام للمشروع الذي سيتم طرحه قريبا خلال مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم بالفعل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له، واستمتعت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه المشروع فيما يخص الاستفادة من الوقود البديل في توليد الطاقة بمصنع الأسمنت، ومدى تناسب السعر مع العملية الإنتاجية، وأيضا التحديات التي تواجه إنتاج المخصبات العضوية من المتبقيات الزراعية.

كما ثمنت وزيرة البيئة أنشطة الشركة نظرا لمساهمتها الإيجابية في عمليات تدوير المخلفات البلدية وإنتاج الوقود البديل، وتقليل الانبعاثات داخل محافظة الإسماعيلية ، مشيرة الى حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

و من جانبه، رحب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بوزيرة البيئة على أرض محافظة الإسماعيلية، موجها الشكر لها على دعمها الدائم لمحافظة الإسماعيلية في مجال التخلص الآمن للمخلفات الصلبة و الحفاظ علي البيئة ، مؤكدًا على حرص محافظة الإسماعيلية لدعم منظومة المعالجة و التخلص الآمن للمخلفات الصلبة، و استخدامها بالشكل الأمثل للحفاظ على البيئة و تحقيق عائد اقتصادي.

وأضاف سيادته أنه لابد أن يكون هناك مسئولية مجتمعية من الجميع للحفاظ على البيئة و تقليل الانبعاثات، بجانب دور الدولة متمثلة في وزارة البيئة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

ومن جانبه أستعرض المهندس كريم السبع ، رحلة شركة زيرو كاربون فى تدوير المخلفات حيث تم تأسيسها عام 2015 و تمتلك مصنعين رئيسيين بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد ، بقدرات استيعادبية لإعادة تدوير وصلت الي 1.9 مليون طن من المخلفات الصلبة البلدية ، بواقع 928 ألف طن بالإسماعيلية ونحو 1.05 مليون طن ببورسعيد. ، حيث تعمل الشركة على معالجة كلاً من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج وقود بديل للصناعات الثقيلة و سماد عضوي للعديد من المزارع وتدوير المخلفات الصناعية غير الخطرة، وإنتاج إكسسوارات وازياء من بواقى القماش، وايضا تدوير المخلفات الزراعية بانتاج وقود حيوي، بجانب البدء في اعادة تدوير مخلفات الهدم و البناء ، لانتاج السن الاخضر الذى يستخدم فى عمليات رصف الطرق والبناء ، كما تقوم الشركه بزراعة نباتات الجوتروفا والذى يتم استخراج وقود البيوديزل منها ويستخدم فى الطيران وتمثل انبعاثاته زيرو كربون ، موضحا ان تلك الجهود تسهم فى تقليل البصمة الكربونية ، وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بجانب العمل على مواصلة التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتمكين المرأة.

وأضاف السبع أن الشركة استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تكون في مقدمة الشركات المميزة في مشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت كبديل للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة ، كما ساهمت مشروعات الشركة في تقليل التلوث الهوائي من الانبعاثات الكربونية في كلا المحافظتين بما يعادل 110 ألف طن كربون سنوياً، بما دعم حقوق نحو 3 ملايين مواطن في العيش في بيئة صحية منخفضة الكربون، وكذلك تحسين الظروف البيئة لأكثر من 10 آلاف مواطن ومزارع في المناطق المحيطة بمصانع الشركة في الإسماعيلية ، وتجنب إلقاء المخلفات في المصارف المائية كبحيرة المنزلة ببورسعيد.