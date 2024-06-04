وزير العمل يلتقى نظيرة الزيمبابوي لبحث الملفات المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:25 مساءً - التقى حسن شحاتة وزير العمل مع جوليو مويو،اليوم الثلاثاء ، وزير الخدمة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الزيمبابوي،رئيس مجلس إدارة المركز الافريقي للعمل "الارلاك"، وذلك بمقر البعثة المصرية بجنيف ،بحضور السفيرِ د . أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف ، ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في " بعثةِ مصرَ " بجنيف..وذلك تزامنا مع المشاركة في فعاليات الدورة 112 بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بحضور أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال حول العالم ..

دارت نقاشات بشأن التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخص ملفات العمل ،حيث أكد الوزير حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المستمر مع الأشقاء في القارة الأفريقية..شارك في اللقاء ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ...