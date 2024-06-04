وزير النقل يستقبل السفير السوداني الجديد بالقاهرة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:25 مساءً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير.. وزير النقل السفير فريق أول ركن / عماد الدين مصطفي سفير جمهورية السودان الجديد وذلك بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحضر اللقاء رؤساء ( الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري – جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ) وذلك لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل المختلفة

في بداية اللقاء أكد وزير النقل علي عمق العلاقات المصرية السودانية والتعاون المثمر في مجال النقل وهو ما أكده سفير السودان لدي القاهرة الذي أشار إلي أهمية هذا التعاون واشاد بالإنجازات الضخمة التي تتحقق في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل

ثم تباحث الجانبان حول أهمية قيام الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالسودان لما لها من خبرة كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها في العديد من الدول العربية والإفريقية ، وكذلك تم بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري وكل من هيئة وادي النيل للملاحة وسلطة الملاحة النهرية السودانية ، حيث تقوم الشركات المصرية بتطوير الرصيف النهري الحالي بميناء وادي حلفا ، كما تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بصيانة الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا بطول 350 كم من خلال صيانة المساعدات الملاحية

كما تطرقت المباحثات إلي التعاون المشترك في مجال المنافذ البرية بين البلدين ( قسطل – أرقين ) لتسهيل حركة تنقل الركاب والبضائع من مصر إلي السودان والعكس وآخر المستجدات الخاصة بإقامة مناطق لوجيستية للمعبرين بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين خاصة مع مخطط الربط السككي بين مصر والسودان .