مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس يكشف آخر تطورات الأوضاع فى رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:26 مساءً - قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت قبل قليل منزلا لعائلة العروقي في مخيم المغازي في المحافظة الوسطى مما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوته الخطورة نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بالمحافظة الوسطى لتلقي العلاج.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا الاستهداف ينضم للاستهدافات الأخرى التي طالت دير البلح أمام مركز لإيواء النازحين والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين بجراح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى وجود توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها باتجاه كل أحياء رفح.

وتابع أنه قبل قليل سقطت بعض القذائف بالقرب من خيام النازحين في المنطقة الغربية لرفح مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف النازحين الذين لا زالت تتساقط بمحيطهم تلك القذائف العنيفة.