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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لنشر ثقافة الوعي المائي.. محطة مياه إمبابة تستقبل أئمة وخطباء مديرية أوقاف الجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقبلت محطة مياه إمبابة بالجيزة، أئمة وخطباء مديرية الأوقاف، في إطار الزيارات الميدانية التي تستقبلها محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.
ورحب المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالوفد الزائر، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة، إذ أشار إلى التأثير الإيجابى والدور الدعوي الفعال للأئمة والخطباء في نشر ثقافة الوعي المائي من خلال حث المواطنين على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وتجنب الهدر، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة، ومخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحي، في ظل حلول عيد الأضحى المبارك، وكذا إلقاء الضوء على جهود الدولة في توفير كوب ماء نظيف، وصرف صحي آمن.
وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن برنامج الزيارة تضمن جولة تعريفية، تم خلالها التعرف على كمية المياه المنتجة، والمناطق المخدومة، وشرحًا تفصيليًا عن مراحل تنقية المياه، بدءًا من نهر النيل، ومرورًا بمراحل التنقية المختلفة، ووصولًا بالمياه النقية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخط الساخن ١٢٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من الرسائل التوعوية.
وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، فريق التوعية بالشركة ينفذ برامج للتوعية المائية، مستهدفًا مختلف الفئات العمرية بمحافظة الجيزة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية ترشيد إستهلاك المياه.