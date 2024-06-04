نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيز لجان السير لاستقبال طلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديريات التربية والتعليم، في إبلاغ الإدارات التعليمية، بتجهيزات المدارس، المقرر تحديدها كلجان امتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لأجراء اختبارات العام الدراسي الحالي 2023/2024، المقررة يوم الأثنين المقبل، على مستوى الجمهورية.

في ذات السياق قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه التشديد على رؤساء الاحياء بإزالة كافة المخالفات بجوار أسوار المدارس، بالإضافة إلى إزالة الباعة الجائلين.

وأوضح المصدر، أنه تم التشديد نظافة الفصول ودورات المياة، وتصليح كافة الديسكات المكسرة حتى لا تعوق الطالب اثناء الجلوس أو الكتابه عليها.

وأشار المصدر، إلى أنه تم التشديد على تجهيز غرفة صحية لاستقبال الزائرة الصحية لمتابعة حالات الطلاب إذا حدث اي طاريء صحي.

وكان أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

١) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة

٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"

٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة

٤) اسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة

٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف

٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

٨) ابلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

١٠) حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة والغاء التشعيب

١٣) الغشاش لايحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة.

جدير بالذكر، أن اختبارات الثانوية العامة تنطلق يوم ١٠ يونيو الجاري في جميع أنحاء الجمهورية.