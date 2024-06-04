قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 05:25 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 198 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمدة ثلاث سنوات.

ونصت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:(رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- اللواء عباس مصطفى كامل محمد- أحمد أشرف على كجوك، ممثلاً لوزارة المالية-الدكتور أيمن فريد، ممثلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- الدكتور/ مصطفى رفعت أحمد أمين، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات- وكل من الدكتور يوهانسن يحيى محمد عيد والدكتور عبادة سرحان أحمد عبادة والدكتور شريف محمد فاروق، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربى والمستشار محمود فوزى عبد البارى عصر، من ذوى الخبرة).